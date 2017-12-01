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    Кононов назвал ЦСКА фаворитом в матче против «Тосно»

    Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов не ждет легкой прогулки для ЦСКА в предстоящем матче против «Тосно». Но специалист уверен, что проблемы в линии нападении армейцев вряд ли скажутся на результате встречи.

    Матч 19-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Тосно» состоится в пятницу, 1 декабря, в 19:30 по московскому времени.

    – Чего стоит ожидать от матча ЦСКА – «Тосно»?

    – Безусловно, армейцы – фавориты этого матча хотя бы потому, что они играют дома. Хотя тосненцы неплохо выступили на своем поле против тульского «Арсенала», смогли победить. Но все-таки ЦСКА по уровню превосходит команду Божовича, поэтому преимущество москвичей очевидно. Хотя, что называется, легкой прогулки для них не будет.

    – Не считаете ли вы, что у Парфенова есть преимущество в атаке? Марков оформил хет-трик, Заболотный вызывается в сборную. ЦСКА же вынужден ставить Вернблума в нападение…

    – Доля истины в вашем тезисе есть. Но армейцы играют и добиваются положительного результата не за счет нападающих или одного Вернблума впереди. У них так выстроена тактическая схема, что каждый футболист может забить. Кто будет на позиции форварда – не имеет значения.

    У «Тосно» отчетливо видна вся система: есть два нападающих, и фланговые полузащитники целенаправленно играют на эту двойку.

    – Кто сейчас, на ваш взгляд, является лидером команды Гончаренко?

    – Я думаю, Головин, Дзагоев и Витиньо, плюс раскрывшийся как нападающий в последних матчах Вернблум. То есть два российских футболиста и два легионера. Мне кажется, именно на них строится вся игра ЦСКА.

    А вообще каждый из игроков может сыграть в атаке, кроме, наверное, трех центральных защитников. Натхо может забить? Я думаю, да. Фернандес – то же самое. Поэтому при всем уважении к «Тосно» – у этой команды шансов мало. Хотя, как мы знаем, в футболе все может быть.

    – Вы согласны с тем, что Гончаренко по максимуму использует те ресурсы, которые у него есть, и делает это блестяще?

    – Это очевидно. Команда борется за верхние строчки в нашем чемпионате и не собирается опускаться ниже. Я вижу, как молодые игроки прогрессируют. В тяжелейших матчах эти ребята приносили результат. Я считаю, что это заслуга главного тренера и футболистов, которые верят в себя и в то, что они смогут одержать победу в любом матче, с любым соперником.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2017 08:59
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    Комментарии (4)
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    SunRomeS
    1512111620
    Здраво, все по полочкам)
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    Приус
    1512115111
    Какой неожиданный вывод, кто бы мог подумать?
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    ologreds
    1694991829
    numo527725
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