Мюллер: «Здорово, что все ясно в вопросе с Хайнкесом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер положительно высказался о решительности нынешнего главного тренера команды Юппа Хайнкеса. Напомним, немецкий специалист намерен отработать свой контракт с клубом до конца, а после уйти в отставку. Соглашение рассчитано до середины 2018 года.

«Здорово, что все ясно в вопросе с Хайнкесом. Мы не делаем лучше ни себе, ни тренеру, рассуждая каждый день о его будущем», – заявил Мюллер.

Хайнкес возглавил «Баварию» в начале октября, заменив на этом посту уволенного Карло Анчелотти.