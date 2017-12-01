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    Мюллер: «Здорово, что все ясно в вопросе с Хайнкесом»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер положительно высказался о решительности нынешнего главного тренера команды Юппа Хайнкеса. Напомним, немецкий специалист намерен отработать свой контракт с клубом до конца, а после уйти в отставку. Соглашение рассчитано до середины 2018 года.

    «Здорово, что все ясно в вопросе с Хайнкесом. Мы не делаем лучше ни себе, ни тренеру, рассуждая каждый день о его будущем», – заявил Мюллер.

    Хайнкес возглавил «Баварию» в начале октября, заменив на этом посту уволенного Карло Анчелотти.

    Источник: Bild

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    01.12.2017 07:43
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