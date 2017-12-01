Моуринью передумал искать замену Марсьялю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от идеи поиска замены форварду Антони Марсьялю. На данный момент португальский специалист доволен выступлением и прогрессом своего игрока.

Известно, что ранее в английском клубе рассматривались варианты с трансферами Ивана Перишича из «Интера», полузащитника «Реала» Гарета Бэйла или нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.