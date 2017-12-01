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    Моуринью передумал искать замену Марсьялю

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался от идеи поиска замены форварду Антони Марсьялю. На данный момент португальский специалист доволен выступлением и прогрессом своего игрока.

    Известно, что ранее в английском клубе рассматривались варианты с трансферами Ивана Перишича из «Интера», полузащитника «Реала» Гарета Бэйла или нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    В текущем сезоне Марсьяль сыграл в 13 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Independent.co.uk

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    01.12.2017 07:31
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    Комментарии (4)
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    XaXatyn
    1512107870
    Конечно отказался парень играет и играет отлично !
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    DeMoN-MUFC
    1512116729
    Марсьяля надо было чаще в основе выпускать, раньше бы передумал!)
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    Tonka88
    1512154803
    Марсьяль красава - техничный, талантливый, "мясом оброс" немного и видно, что более уверенно стал играть. Вливайся в МЮ! Такими игроками разбрасываться нельзя
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    ologreds
    1694991829
    numo527718
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