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    Карпин: «Смолов и «Реал»? Много всяких «если»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не готов серьезно относиться к информации об интересе «Реала» к форварду «Краснодара» Федору Смолову. По его словам, об этом можно будет рассуждать только после появления официального подтверждения.

    – Если туда зовут, надо идти пешком?

    – Много всяких если… Ок, сегодня «Реал», завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Эти много написали, те много всего написали.

    – Много.

    – Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2017 06:53
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    oyabun
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    Выразил общее мнение - слухи , не более.
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