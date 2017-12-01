Карпин: «Смолов и «Реал»? Много всяких «если»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин не готов серьезно относиться к информации об интересе «Реала» к форварду «Краснодара» Федору Смолову. По его словам, об этом можно будет рассуждать только после появления официального подтверждения.

– Если туда зовут, надо идти пешком?

– Много всяких если… Ок, сегодня «Реал», завтра напишут что-то еще. Ничего еще не случилось. Эти много написали, те много всего написали.

– Много.

– Ну и? Для журналистов это новость, для меня – пока нет. Как свершится трансфер – будет новость.