Источник: Навас отказывается покидать «Реал»

«Реал» испытывает определенные трудности в решении вопроса усиления вратарской линии. Как сообщается, нынешний голкипер мадридцев Кейлор Навас отказывается покидать команду. Футболист против того, чтобы его выставляли на продажу.

В «Реале» рассчитывают продать костариканца, а на его место приобрести молодого вратаря, который будет готов к роли сменщика более звездного напарника в лице Давида Де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость Наваса оценивается в 18 миллионов евро.