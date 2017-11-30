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  • Онопко: «Не удивительно, что «Реал» заинтересовался Смоловым»

Онопко: «Не удивительно, что «Реал» заинтересовался Смоловым»

30 ноября 2017, 12:40
20

Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда «Краснодара» Федора Смолова. Как отметил специалист, он не удивлен заинтересованностью мадридцев в российском футболисте.

«Это реально, почему нет? Федор Смолов – один из лучших нападающих нашего чемпионата, и в Европе он тоже не затеряется. А «Реал» — это та команда, в которой на футболистов просто так не обращают внимания. Естественно, что у мадридцев большой список нападающих, но то, что они заинтересовались Смоловым, не удивительно для меня. А будет он играть или нет, от него зависит.

Многие футболисты, попадающие в гранды, не всегда выдерживают конкуренцию, не всегда попадают в состав, но в таких клубах всегда игроков на два состава. Естественно, надо доказывать на каждой тренировке, в каждой игре, и те минуты, которые дает тренер, использовать всегда. Так что интерес к Федору со стороны Европы и «Реала» Мадрид — это нормально», — сказал Онопко.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Краснодар Онопко Виктор Смолов Федор
Комментарии (20)
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mishkahaker
1512036161
в каком чемпионате Испании????? исправьте...
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FanatSerj
1512037453
Самое ключевое в этой новости: ))) (пока не поправили) "Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате ИСПАНИИ 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи."
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momwig_
1512039143
Не стоит делать из мухи слона. Даже если он есть в каком-то там списке, Реал - не то место куда ему стоило бы переходить, из глубокого запаса он вылезет разве что в случае эпидемии кори среди игроков основы.
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filosof sparty
1512039403
Ничего кроме происка агента для повышения цены я здесь не вижу
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zico2205
1512040154
Боюсь, что после ЧМ-18, о Смолове никто и не вспомнит.....Тем более Реал...Думаю,что у Кокорина будет побольше шансов оказаться в Европе, если он конечно будет играть стабильно...
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BRO_football
1512041334
Кто-то же должен сидеть на лавке.
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Garrincha58
1512041576
из той же оперы про Кокорина в Арсенал только не в лондонский, а тульский так и здесь наверное Реал Сосьедад
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Axe111
1512042372
Спасибо, поржал
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p0ijnp4c9ikoa
1512051198
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://veshok.ml/388744
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OfaZavr
1512054147
и верят ведь люди стоит только фейк какой-нибудь запустить.
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