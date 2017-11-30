Онопко: «Не удивительно, что «Реал» заинтересовался Смоловым»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда «Краснодара» Федора Смолова. Как отметил специалист, он не удивлен заинтересованностью мадридцев в российском футболисте.

«Это реально, почему нет? Федор Смолов – один из лучших нападающих нашего чемпионата, и в Европе он тоже не затеряется. А «Реал» — это та команда, в которой на футболистов просто так не обращают внимания. Естественно, что у мадридцев большой список нападающих, но то, что они заинтересовались Смоловым, не удивительно для меня. А будет он играть или нет, от него зависит.

Многие футболисты, попадающие в гранды, не всегда выдерживают конкуренцию, не всегда попадают в состав, но в таких клубах всегда игроков на два состава. Естественно, надо доказывать на каждой тренировке, в каждой игре, и те минуты, которые дает тренер, использовать всегда. Так что интерес к Федору со стороны Европы и «Реала» Мадрид — это нормально», — сказал Онопко.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.