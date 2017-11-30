Луан отказался от перехода в «Спартак» ради победы в Кубке Либертадорес

Нападающий «Гремио» Луан, который был признан лучшим игроком Кубка Либертадорес-2017, рассказал о причинах отказа от перехода в «Спартак» минувшим летом.

«Я очень хотел выиграть Кубок Либертадорес. В середине года у меня было предложение из России, но я решил отказаться от него.

Я хотел остаться здесь, потому что знал возможности нашей команды. Мог отказаться от титула, но решил остаться. Думаю, что даже если бы мы не победили в финале, я бы ни о чем не пожалел», – сказал Луан.

Напомним, что «Гремио» по сумме двух матчей обыграл в финале турнира «Ланус».