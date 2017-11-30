Кержаков: «Российский народ намного гостеприимнее, чем о нем думают за границей»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал решение стать послом фестиваля болельщиков ФИФА.

«Я представляю на фестивале страну, и поэтому для меня это очень волнительно. Футбол в России жив, и, уверен, он является спортом номер один. Естественно, чемпионат мира — событие вселенского масштаба, которого ждут в каждом уголке нашей страны.

Российский народ намного гостеприимнее и спокойнее, чем о нем думают за границей. Это черта, наверное, российского менталитета — мы стараемся дать лучшее тем, кто к нам приезжает, ещe со времен Петра I у нас так сложилось. Поэтому сейчас, когда к нам приезжают иностранные гости, мы показываем гостеприимство. Показываем не потому, что хотим доказать кому-то: у нас все замечательно и все есть. Мы хотим дать все лучшее гостям в силу своего менталитета. Из-за этого у нас все события мирового масштаба проходят на ура», — сказал Кержаков.