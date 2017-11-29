Геркус: «Локомотиву» повезло, что в Хабаровске было всего-навсего минус 12 градусов»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о погодных условиях в матче 18-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1).

Напомним, встреча в Хабаровске прошла при температуре 12 градусов мороза.

– А сколько моральных и физических сил стоил матч в Хабаровске?

– Как мы ожидали, так и случилось. Действительно было очень холодно, и искусственное поле накладывало свой отпечаток в такую погоду. Играть там было тяжело и опасно. Но куда нам было деваться? Главное, что победили.

– Обошлось без серьезных повреждений?

– Травмы всегда сопровождают футбол, в таких условиях просто риск выше. Нам повезло, что случилось локальное потепление и температура была всего-навсего минус 12 градусов. Мы-то боялись двадцати и ниже. Вот наша молодежка играла при «-20», и ей досталось крепко. Главной команде было чуть легче, и все для нас кончилось хорошо. Но все равно мы призываем для минимизации риска относится к таким моментам серьезнее. Удивительно слышать голоса: «А что такого?»