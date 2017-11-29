Виталий Денисов: «Локомотив» еще не чемпион»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал текущее турнирное положение московского клуба в чемпионате России.

На данный момент железнодорожники единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

«Надо просто молчать и просто делать свою работу, где-то прибавить. Считаю, что до последних двух-трех туров вопрос о том, кто будет чемпионом, не должен подниматься.

В середине сезона об этом только какие-то экстрасенсы могут знать. Я на эту тему не думаю. Когда меня об этом спрашивают, мне становится смешно. «Локомотив» еще не чемпион.

Нас сравнивают со «Спартаком» прошлого сезона? Если все пройдет так же, как у них, я буду только рад этому», – сказал Денисов.