Джорджевич намерен вернуться в «Зенит»

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич подчеркнул, что его главная цель – вернуться в «Зенит».

Напомним, что в тульском клубе черногорский форвард выступает на правах аренды.

— Ваша цель — вернуться в «Зенит»?

— Конечно.

— За все это время из «Зенита» с вами кто-то связывался — сказать, мол, мы следим за тобой, продолжай в том же духе?

— За это время о своем будущем я ни с кем из «Зенита» не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба. У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в «Зенит», чтобы еще раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде.

— Летом Манчини посоветовал вам уйти в аренду, может, сказал что-то напутственное?

— В тот день, когда я принял решение уйти в аренду в «Арсенал», мы поговорили. Манчини сказал, что верит в то, что я могу стать отличным форвардом, что я могу забивать очень много. Пожелал удачи и возвращения в «Зенит» следующим летом.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джорджевич записал на свой счет шесть голов в 16 матчах.