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Джорджевич намерен вернуться в «Зенит»

29 ноября 2017, 15:18
11

Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич подчеркнул, что его главная цель – вернуться в «Зенит».

Напомним, что в тульском клубе черногорский форвард выступает на правах аренды.

— Ваша цель — вернуться в «Зенит»?

— Конечно.

— За все это время из «Зенита» с вами кто-то связывался — сказать, мол, мы следим за тобой, продолжай в том же духе?

— За это время о своем будущем я ни с кем из «Зенита» не разговаривал: ни с тренером, ни с людьми из клуба. У меня есть арендное соглашение до конца сезона, и после этого я вернусь в «Зенит», чтобы еще раз убедить тренера, что достоин играть в этой команде.

— Летом Манчини посоветовал вам уйти в аренду, может, сказал что-то напутственное?

— В тот день, когда я принял решение уйти в аренду в «Арсенал», мы поговорили. Манчини сказал, что верит в то, что я могу стать отличным форвардом, что я могу забивать очень много. Пожелал удачи и возвращения в «Зенит» следующим летом.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джорджевич записал на свой счет шесть голов в 16 матчах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (11)
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insider_retro
1511958565
Предположу, что Луку в аренду спроводили штатно и буднично, а встречать будут с цветами и надеждами в возбуждённом состоянии... В какой-то пословице примерно так - что бы понять ценность чего-то (кого-то), надо почувствовать ценность утраты этого... А заодно и свою глупость, замешанную на чванстве... При переподписании контракта, на месте Луки, затребовал бы ценник поднебесный... В назидание и для приличия!!..))
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Путник 13
1511960034
Играет не хуже Дзюбы и Полоза по любому..
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Joko21
1511962188
по крайней мере он в разы полезнее товарища Дзюбы
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DOCTOR PENALTY
1511962921
Похвальное стремление. Не потерял мотивацию.
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Decorhome
1511964222
Нападающие сейчас не помешают Зениту
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3a zenit
1511964556
Джорджевич,Кокорин,Панюков,вот каким должно быть нападение Зенита-остальной мусор выкинуть к чертям.
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zlobny_zenitos
1511964907
Замешать уже зимой Артема на Луку на полгодика, а летом потом посмотреть))))
Ответить
erma
1511969106
И будет "Зенит от Луки".
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арейская
1511997577
На лавку?
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