Малафеев заявил, что «Зенит» – это его жизнь

Новый заместитель спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился эмоциями от назначения на должность. Экс-игрок дал понять, что сине-бело-голубой клуб для него – это не просто работа.

«Для меня большая честь вернуться в структуру родного клуба. Стоит ли говорить, что «Зенит» для меня не просто работа – это моя жизнь. Родители меня привели сюда мальчиком и уже здесь я сформировался не только, как спортсмен, но и как личность.

Пройдя весь путь, начиная со «Смены» и нынешней академии, «Зенит» открыл для меня мир большого спорта, и я счастлив вернуться в мой родной клуб. Я понимаю всю возложенную на ответственность и приложу максимум усилий, чтобы привести наш родной клуб к новым победам», – написал бывший вратарь.

Малафеев провел в качестве игрока в «Зените» 17 сезонов.