Гамула: «Манчини в «Зените» первый год. Нужно подождать, он все исправит»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказал свое мнение о поражении «Зенита» от «Спартака» в матче 18-го тура РФПЛ. Специалист считает, что Роберто Манчини нужно время для исправления некоторых проблем, поскольку итальянец руководит петербургской командой лишь первый сезон.

«Сейчас Манчини не хватает немного удачи. «Зенит» играет неплохо, но есть трудности. Вроде мелочи, но в футболе мелочей не бывает. Где-то не добежали, не там встали, не туда пас отдали. Плюс давят вложенные деньги и высокие ожидания.

Видно, что с психологией в команде есть проблемы, но это главный тренер сможет решить. Он первый год в «Зените», немного надо подождать, и все исправит. Мастерства и опыта ему не занимать. Скажу, что после поражения «Зенита» следить за чемпионатом России стало интереснее. В РФПЛ идет очень интересная борьба за чемпионство», – сказал Гамула.

После 18-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертом месте, набрав 31 очко.