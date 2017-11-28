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  • Гамула: «Манчини в «Зените» первый год. Нужно подождать, он все исправит»

Гамула: «Манчини в «Зените» первый год. Нужно подождать, он все исправит»

28 ноября 2017, 14:28
7

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула высказал свое мнение о поражении «Зенита» от «Спартака» в матче 18-го тура РФПЛ. Специалист считает, что Роберто Манчини нужно время для исправления некоторых проблем, поскольку итальянец руководит петербургской командой лишь первый сезон.

«Сейчас Манчини не хватает немного удачи. «Зенит» играет неплохо, но есть трудности. Вроде мелочи, но в футболе мелочей не бывает. Где-то не добежали, не там встали, не туда пас отдали. Плюс давят вложенные деньги и высокие ожидания.

Видно, что с психологией в команде есть проблемы, но это главный тренер сможет решить. Он первый год в «Зените», немного надо подождать, и все исправит. Мастерства и опыта ему не занимать. Скажу, что после поражения «Зенита» следить за чемпионатом России стало интереснее. В РФПЛ идет очень интересная борьба за чемпионство», – сказал Гамула.

После 18-ти туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертом месте, набрав 31 очко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Гамула Игорь
Комментарии (7)
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APchelov
1511870326
Хотелось бы лучших результатов. Но и так неплохо. Пока. Если бы не дзюба, то на команду приятно смотреть
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odin1973
1511871904
Сбежит он при первом удобном случае....или сбегут его если первое- второе место не возьмут.
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momwig_
1511873605
Дайте Роберто поработать!!! Года два-три.
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raritet
1511874207
да все нормально. Когда же наконец тренеру дадут поработать хотя бы 2-3 года. Состав у Спартака сильнее чем у Зенита, мотивация есть и победа его вполне закономерна. Если бы немного другой состав был бы выставлен, то ничейку бы зацепили.
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Диктор
1511875035
Тяжело будет только первые пять лет,а потом втянется.Сколько только бабла на трансферы вытянет уууууууууууууууууу
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insider_retro
1511875176
Не все готовы ждать 2-3 сезона... У руководства, наверняка, другие планы... Я подожду...
Ответить
Аскорбин
1511890739
Исправлять нечего,все нормально идет.команда на 2месте .еще много игр впереди.Весна покажет кто где с рал.
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