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  • Бубнов: «По пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» вопросов никаких нет – «Локомотив» заслужил и его, и победу»

Бубнов: «По пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» вопросов никаких нет – «Локомотив» заслужил и его, и победу»

28 ноября 2017, 06:07
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал закономерной победу, которую «Локомотив» одержал в выездном матче 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском». По его словам, хозяев поля после этой неудачи стоит отнести к явным аутсайдерам турнира, способным бороться в оставшейся части сезона только за попадания в стыковые матчи.

«Что касается возможного переноса встречи, то я остаюсь при своем мнении – при температуре ниже «-15» проводить игру нужно в другом месте. Собственно, такие рекомендации и дают в УЕФА. В этот раз, как показалось, погодные условия были несколько лучше, чем неделей ранее с ЦСКА. Тогда у игроков как минимум шел изо рта пар, а значит, им явно было тяжелее. Это было заметно и по тому, на каких скоростях передвигались футболисты СКА и «Локомотива». Так что встречу не нужно было переносить.

Если же говорить об игре, то железнодорожникам нужна была победа, и очень удачно удалось забить быстрый мяч. Правда, хозяева тут же отыгрались, и все оставшееся время «Локомотив» владел мячом, особенно во втором тайме. Гости оказывали серьезное давление, но СКА организованно оборонялся всей командой и до последних минут был близок к очкам. В любом случае много двигаться пришлось обоим соперникам. Это стоит отметить с учетом непростых погодных условий.

СКА почти дотерпел до ничьей, но ошибка в самой концовке стоила положительного результата. По пенальти вопросов никаких нет – «Локомотив» заслужил и его, и победу в целом. Хозяева за весь матч практически не создали опасных моментов, хотя и у гостей их было не то чтобы очень много. Скорее можно говорить о неплохих подходах к воротам соперника, но тот с ними справлялся до последних минут. Как бы то ни было, победа москвичей закономерна.

Для столичного клуба эти три очка очень важны. ЦСКА и «Краснодар» свои матчи выиграли, поэтому «Локо» нужно было сохранить имевшийся отрыв. У хабаровчан же ситуация с каждым туром становится все тяжелее. Команда обидно потеряла очки с ЦСКА, а спустя неделю история повторилась. Такие поражения могут отразиться на психологическом состоянии команды. На данный момент СКА стоит признать явным аутсайдером, хотя плотность в нижней части таблицы позволяет рассчитывать на более благоприятную позицию. Но, судя по всему, в лучшем случае команда будет бороться за попадание в стыковые матчи», – считает Бубнов.

Матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» завершился со счетом 1:2. Столичная команда продолжает единолично лидировать в чемпионате России с 39-ю очками. Хабаровчане замыкают турнирную таблицу с 12-ю баллами на своем счету.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (7)
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niko5
1511840804
По судье вопросов нет,а вот играл Локо -позорно!Так к чемпионству долго будешь добираться!!
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bumer_moscow
1511844629
Да детка
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victosha
1511845329
Саша как всегда в полном адеквате. Был отменным игроком, стал прекрасным экспертом.
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