Монтелла: «Было честью тренировать «Милан»

Винченцо Монтелла, уволенный сегодня с поста главного тренера «Милана», заявил, что для него было честью возглавлять «россонери». Также специалист пожелал удачи своему преемнику Дженнаро Гаттузо.

«Было большой честью тренировать «Милан», тем более работать с этой командой. Благодарю болельщиков за поддержку, Фассоне и Мирабелли (прим. – директоры клуба) за полученную возможность и мой штаб за поддержку во всем.

Надеюсь, Рино вернет «Милан» туда, где он должен находиться», – написал Монтелла на своей странице в твиттере.

43-летний специалист руководил «Миланом» с июня 2016 года и завоевал с командой Суперкубок Италии.