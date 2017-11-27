Игуаин пропустит матч с «Наполи» из-за операции на руке

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не сможет принять участия в поединке 15-го тура Серии А с «Наполи».

По информации источника, в ближайшие несколько часов аргентинцу предстоит перенести операцию на левой руке.

Матч между «адзурри» и «бьянконери» состоится в пятницу, 1 декабря, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало – в 22:45 по московскому времени.

После 14-ти туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 38 очков и опережая «старую синьору» на четыре балла.