Бышовец: «Зенит» почти не забивает в гостях равным по силе соперникам, у «Спартака» будет преимущество»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». По словам специалиста, красно-белые, которые будут играть дома, имеют небольшое преимущество над петербуржцами, поскольку команде Роберто Манчини нечасто удается в выездных встречах поражать ворота равных им по силе соперников.

«Можно говорить о том, что преимущество при сравнительных характеристиках будет не очень большим, потому что разницы в уровне игроков практически нет. Думаю, что преимущество «Спартака» составляет примерно 55% к 45%, хотя все это относительно. Команде важно выдержать план на игру, используя слабости соперника. Не думаю, что «Спартаку» удастся камбэк, со счетом, к примеру, 3:0. Но полагаю, что разница в счете будет небольшой в пользу «Спартака».

Если говорить о предыдущем матче «Зенита» в Москве – с ЦСКА, то игра команды по содержанию была сориентирована не столько на победу, сколько на ничью. Мы видим, что «Зенит» испытывает проблемы – не пропуская мячи на выезде, они практически и не забивают в матчах с командами, равными по силе. Поэтому я думаю, что некое преимущество есть у спартаковцев.

Соперничают два итальянских тренера с различной философией. Мы видим, что Манчини расчетлив – это заметно и по стратегии, и по ротации состава. Но есть разница в адаптации к чемпионату России. У Манчини еще не было достаточно времени, чтобы совместить возможности игроков с требованиями тренера в плане организации игры. Матчи оставляют впечатление о неполной пока совместимости игроков, которые раскрывали бы возможности команды. Думаю, что «Зенит» сыграет в свой, с акцентом на надежность, футбол», – сказал Бышовец.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.