«Енисей» отказался от участия в Кубке ФНЛ

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после домашнего матча с «Балтикой» отметил настрой соперника, который не позволил переиграть команду из Калининграда. Он также добавил, что красноярцы отказались от участия в Кубке ФНЛ ради подготовки к весенней части чемпионата.

«Хотелось порадовать наших болельщиков в заключительной игре года победой. К сожалению, не удалось. «Балтика» после 0:5 в первом круге играла с запредельной мотивацией, настроем. Хочу поздравить команду Игоря Черевченко с хорошей игрой и результатом, но матч-реванш ей все же не удался (улыбается). Очень приятно, что забил Артур Малоян. Меня болельщики просили его выпустить, вот их просьбу я и удовлетворил (улыбается).

Почему сегодня выбрал схему 3-5-2? Соперник действует по такой же модели. Я долго думал, но все-таки решил в итоге поменять расстановку. На Кубок ФНЛ «Енисей» не поедет, мы будем готовиться по другому плану.

Где буду отмечать Новый год? Сейчас на две недели улечу отдохнуть в Америку, а потом вернусь и встречу праздник дома, в Москве, с родственниками», – сказал на пресс-конференции Аленичев.

Матч 25-го тура первенства ФНЛ «Енисей» – «Балтика» завершился со счетом 1:1.