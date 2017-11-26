Вернблум забил 4-й гол за ЦСКА в последних 5-ти матчах

ЦСКА в матче 18-го тура играет в гостях против «Рубина» (1:0, 54-я минута).
В добавленное к первому тайму время счет открыл полузащитник армейцев Понтус Вернблум. Для 31-летнего шведа мяч стал четвертым в последних пяти встречах.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Казань Арене».
Последние пять матчей Вернблума:
Базель – ЦСКА – 1:2 – гол
Локомотив – ЦСКА – 2:2 – без результативных действий
СКА-Хабаровск – ЦСКА – 2:4 – дубль
ЦСКА – Бенфика – 2:0 – без результативных действий
Рубин – ЦСКА – 0:1 – гол
Источник: Бомбардир.ру