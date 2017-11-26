Вернблум забил 4-й гол за ЦСКА в последних 5-ти матчах

ЦСКА в матче 18-го тура играет в гостях против «Рубина» (1:0, 54-я минута).

В добавленное к первому тайму время счет открыл полузащитник армейцев Понтус Вернблум. Для 31-летнего шведа мяч стал четвертым в последних пяти встречах.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Казань Арене».

Последние пять матчей Вернблума:

Базель – ЦСКА – 1:2 – гол

Локомотив – ЦСКА – 2:2 – без результативных действий

СКА-Хабаровск – ЦСКА – 2:4 – дубль

ЦСКА – Бенфика – 2:0 – без результативных действий

Рубин – ЦСКА – 0:1 – гол