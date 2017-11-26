Кристенсен – первый воспитанник академии «Челси» после Терри, сыгравший три полных матча АПЛ подряд

«Челси» сыграл вничью 1:1 с «Ливерпулем» в рамках 13-го тура чемпионата Англии.

Защитник синих Андреас Кристенсен провел на поле весь матч. Датчанин также сыграл до финального свистка в играх против «Вест Бромвича» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

21-летний игрок стал первым выпускником академии «Челси» после Джона Терри, проведшим три матча Премьер-лиги подряд от начала до конца.

В текущем сезоне Кристенсен провел 14 игр во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне он вернулся в лондонский клуб после двухгодичной аренды в гладбхаской «Боруссии».