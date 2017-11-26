Венгер: «Главный сюрприз старта сезона – «Бернли»

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 13 тура АПЛ против «Бернли» дал характеристику этой команде. Он назвал ее главным сюрпризом старта сезона в чемпионате.

«Именно этот клуб является главным удивлением последних месяцев. Количество их очков свидетельствует об этом. «Бернли» хорошо играет в обороне, нам нужно быть максимально собранными и аккуратными в игре с ним», – приводит слова француза SportsMole.

«Арсенал» и «Бернли» имеют одинаковое количество очков – 22.