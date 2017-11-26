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  • Лука Джорджевич: «Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл у «Спартака»

Лука Джорджевич: «Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл у «Спартака»

26 ноября 2017, 01:19
18

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» в интервью телеканалу «Матч ТВ» .

– То, что ближайший матч «Спартак» играет с «Зенитом», на руку «Арсеналу»?

– Наверное, они готовятся к матчу с «Зенитом» на сто процентов. Потом посмотрим, как отнесутся к игре с нами. Но «Спартак» – большая команда, от которой всегда ждут победы, так что, думаю, они будут готовы и к матчу с «Арсеналом».

– Как, по-вашему, закончится матч в понедельник?

– Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл.

– Еще надеетесь вернуться в «Зенит»?

– Это вопрос не для меня. Посмотрим, – сказал Джорджевич.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник 27 ноября.

Матч 19-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Спартак» пройдет 1 декабря.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (18)
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VVM1964
1511649224
БОМБАРДИР , А ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ " НОЧНУЮ ВАЗУ " ВЫНОСИТЬ НЕ НА " ОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ " , А В " СТОЧНУЮ КАНАВУ " , КАК В ПРОЧЕМ И НЕКОТОРЫЕ СВОИ ДРУГИЕ " НОВОСТИ " .
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арейская
1511656118
Даже заголовок правильно написать не могут...
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erma
1511658696
Задница Зенита уже отполирована. Можно её больше не лизать.
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Полная Канистра
1511661448
ещё один прихвостень Противно уже от этих Б/У коменты читать
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nik55
1511677165
засунь свою хотелку себе в----------
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RedWhiteFans2
1511680203
Лижет Джорджевич Зениту, Хочет лавочку обнять, Тянет в Питер как магнитом, Всю страну в культуру-мать.
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OfaZavr
1511684821
много хочешь но мало получишь))
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МАКАРШВЕД
1511688230
Хотелка не отросла...
Ответить
TRELL
1511690323
Не переживай,так и будет.
Ответить
paracetamol
1511696645
Всем хотелось бы.
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