Лука Джорджевич: «Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл у «Спартака»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» в интервью телеканалу «Матч ТВ» .

– То, что ближайший матч «Спартак» играет с «Зенитом», на руку «Арсеналу»?

– Наверное, они готовятся к матчу с «Зенитом» на сто процентов. Потом посмотрим, как отнесутся к игре с нами. Но «Спартак» – большая команда, от которой всегда ждут победы, так что, думаю, они будут готовы и к матчу с «Арсеналом».

– Как, по-вашему, закончится матч в понедельник?

– Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл.

– Еще надеетесь вернуться в «Зенит»?

– Это вопрос не для меня. Посмотрим, – сказал Джорджевич.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник 27 ноября.

Матч 19-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Спартак» пройдет 1 декабря.