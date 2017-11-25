Примера. «Реал» победил «Малагу», в матче забито пять голов

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Малагу» со счетом 3:2.

На 75-й минуте матча нападающий мадридцев Криштиану Роналду нереализовал пенальти, однако был первым на добивании и переправил мяч в ворота, забив победный гол.

«Реал» находится на третьей строчке в турнирной таблице с 27-ю очками. «Малага» с семью очками идет 13-й.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Реал – Малага – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 — Бензема, 9; 1:1 — Ролан, 18; 2:1 — Каземиро, 21; 2:2 — Кастро, 58; 3:2 — Роналду, 76.

Нереализованный пенальти: Роналду, 75 — нет.

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