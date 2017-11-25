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ЦСКА: «Фернандес прилетел с командой в Казань»

25 ноября 2017, 18:30
6

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник Марио Фернандес вместе с остальными игроками команды прибыл в Казань на поединок 18-го тура РФПЛ с «Рубином».

Ранее на официальном сайте армейцев был опубликован список футболистов, вылетевших на встречу с казанцами. 26-летний бразилец с российским паспортом в нем отсутствовал. В данный момент Фернандес появился в официальной заявке красно-синих на матч.

«Мы в Казани! Марио с нами», – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.

Поединок «Рубин» – ЦСКА состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1511624551
Ну и слава Богу
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SunRomeS
1511625761
Давай, брат, жги!!! Только не ломайся.
Ответить
АЛЕКС 58
1511626644
Шансов на победу стало больше. Удачи .парни!
Ответить
cska-62
1511635277
Бабаев Гинеру: - Классно мы Бердыева дезинформировали? - Да. Матч начинается до матча! Надо было ещё и Дзагоева сначала забыть указать... - Опасно, Евгений Ленорович. Могли подвох почувствовать! - Наверное. Молодцы! Благодарю за службу! Вот приколько будет, если им завтра Марио жару даст!
Ответить
paracetamol
1511642943
Ну и чё? Прилетел и прилетел...
Ответить
Nerlinger
1511651766
Удачи Марио и ЦСКА! Ждём победы!!!
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