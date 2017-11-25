ЦСКА: «Фернандес прилетел с командой в Казань»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что защитник Марио Фернандес вместе с остальными игроками команды прибыл в Казань на поединок 18-го тура РФПЛ с «Рубином».

Ранее на официальном сайте армейцев был опубликован список футболистов, вылетевших на встречу с казанцами. 26-летний бразилец с российским паспортом в нем отсутствовал. В данный момент Фернандес появился в официальной заявке красно-синих на матч.

«Мы в Казани! Марио с нами», – говорится в сообщении ЦСКА в твиттере.

Поединок «Рубин» – ЦСКА состоится в воскресенье, 26 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.