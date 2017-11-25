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  • В «СКА-Хабаровске» заявили, что провести матч с «Локомотивом» на своем поле было принципиальным моментом

В «СКА-Хабаровске» заявили, что провести матч с «Локомотивом» на своем поле было принципиальным моментом

25 ноября 2017, 12:59
20

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев заявил, что проведение матча 18-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на домашнем стадионе являлось для клуба принципиальным моментом.

Ранее железнодорожники обратились к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи по причине неблагоприятных погодных условий, на что армейцы ответили отказом.

«27 ноября «СКА-Хабаровск» встретится с «Локомотивом» на домашнем стадионе. Много было разговоров о погодных условиях, но губернатору края удалось отстоять игру именно в Хабаровске, для нас это принципиальный момент. Мы сделаем все, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно!» – написал Мкртычев на своей странице в твиттере.

Встреча «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября. По прогнозам синоптиков, в этот день температура будет не ниже минус 11 градусов по Цельсию.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (20)
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УхоГорлоНос
1511606538
Конечно же болельщиках будет комфортно при минус 11. А вот если бы заставили в случае травмы платить ммед страховку губернатора края, он согласился бы или нет:
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Serjoga
1511607282
Посмотрим сколько травм будет из-за принципиальности!
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XaXatyn
1511607597
Принципиальные какие ! Такое мнение складывается что кто повыше сидит головой мало думает !
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dimmmka
1511609087
Ничего страшного...сыграют. Все в равных условиях. Локомотиву надо один раз сыграть при такой погоде. Армейцы же второй подряд.А вообще футболисты зажрались. Вон в хоккее с мячом играют в минус 30. И болелы ходят не умирают
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prezent2017
1511609224
Правильно! Календарь - футбольный Закон!
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Rio_ter
1511614992
И много будет болельщиков в понедельник в полдень? Просто надеются, что погода сыграет в их пользу.
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srg38
1511617036
Футбол для болельщиков? Много болельщиков придет на стадион?
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dok66
1511621686
Вот все правильно по спортивным принципам . Только причем здесь губер ?
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Антибиотик
1511632033
Да играйте уже. Меня даже не возможные травмы футболистов беспокоят, а какого хрена игру на понедельник поставили? В полдень по Москве кто этот матч по ТВ посмотрит? Я понимаю, суббота, воскресенье, а так дебил календарь составлял, другой дебил утвердил. Ну, придет одна-две тысячи болел СКА на стадион и ради них столько проблем?
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Андрей3088
1511635441
Только вышли в РПФЛ, а уже проявляют принципиальность!!! На последнем месте))) Не долго вам осталось , что то проявлять!!!!!!))))
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