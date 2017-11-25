В «СКА-Хабаровске» заявили, что провести матч с «Локомотивом» на своем поле было принципиальным моментом

Председатель попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев заявил, что проведение матча 18-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на домашнем стадионе являлось для клуба принципиальным моментом.

Ранее железнодорожники обратились к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи по причине неблагоприятных погодных условий, на что армейцы ответили отказом.

«27 ноября «СКА-Хабаровск» встретится с «Локомотивом» на домашнем стадионе. Много было разговоров о погодных условиях, но губернатору края удалось отстоять игру именно в Хабаровске, для нас это принципиальный момент. Мы сделаем все, чтобы игрокам и болельщикам было комфортно!» – написал Мкртычев на своей странице в твиттере.

Встреча «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября. По прогнозам синоптиков, в этот день температура будет не ниже минус 11 градусов по Цельсию.