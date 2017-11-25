Мхитарян может вернуться в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может покинуть манкунианцев и перебраться в дортмундскую «Боруссию».

При этом сообщается, что в настоящее время «красные дьяволы» не намерены продавать армянского хавбека, однако, если они передумают, то захотят по максимуму компенсировать потраченные на его приобретение средства. Напомним, летом 2016 года 28-летний игрок был куплен у «Боруссии» за 26,3 миллиона фунтов стерлингов.

По информации источника, «шмели» следят за развитием ситуации с Мхитаряном.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15-ти матчах, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.