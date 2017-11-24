Хохлов: «Динамо» начинает играть только после того, как пропустит»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча 18 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:2). Специалист посетовал на ошибки бело-голубых в обороне.

«Допустили очень много ошибок в обороне, и эти ошибки привели как к первому голу, так и ко второму. Даeм сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам.

Быстрый гол Януша Гола не спутал нам карты. Мы почему-то начинаем играть только после пропущенного гола. То ли это боязнь какая-то, то ли еще что. Может быть, давит турнирное положение. Когда нам забивают, мы начинаем играть совсем по-другому», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Динамо» идет на 14 месте таблицы.