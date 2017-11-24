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  • Хохлов: «Динамо» начинает играть только после того, как пропустит»

Хохлов: «Динамо» начинает играть только после того, как пропустит»

24 ноября 2017, 19:45
6

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов дал комментарий после матча 18 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:2). Специалист посетовал на ошибки бело-голубых в обороне.

«Допустили очень много ошибок в обороне, и эти ошибки привели как к первому голу, так и ко второму. Даeм сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам.

Быстрый гол Януша Гола не спутал нам карты. Мы почему-то начинаем играть только после пропущенного гола. То ли это боязнь какая-то, то ли еще что. Может быть, давит турнирное положение. Когда нам забивают, мы начинаем играть совсем по-другому», – сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Динамо» идет на 14 месте таблицы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1511543441
Жаль такой клуб,как Динамо.
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FanatSerj
1511545231
Это спорное утверждение, когда пропускаете, соперник дает так играть, было же очевидно, что Амкар контролировал игру и максимум если бы повезло в конце - это ничья. А оборона кашмарная, один не добежал, другой не подстраховал, на одном Шунине все оборона и держится.
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cska-62
1511545692
В "Динамо" назначают тренеров специально - на вылет? Как с Кобелевым? Тот занял место Черчесова, с которым "Динамо" с учётом состава в еврокубках удивительно хорошо сыграло, всё развалил и отправился в ФНЛ... Хохлов был хорошим футболистом, но как тренер он уже однажды проваливался с треском... Кто-то желает повтора? И "Динамо" совсем не жалко? Панченко сломался и полный провал...
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APchelov
1511556485
Так давали бы фору сопернику. И сразу бы начинали играть )
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Йост
1511572969
Выход из таких ситуаций осень прост - это поменять менталитет игроков и сбросить психологический груз ответственности на первоначальном этапе за результат. Как только наладится игра, тогда и пригодится хороший тренер, чтобы добавить профессионализма игрокам и получить в итоге нужный результат...
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nik_59
1511791094
Как же ты тренируешь?
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