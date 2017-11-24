Зидан сказал, что не знает, когда вернется Бэйл

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал состояние вингера Гарета Бэйла.

«Команда знает, что Гарет может ей предложить. Он очень вынослив, силен и техничен. Он много работает и хорошо показал себя в матчах, в которых выходил на поле. Не знаю, когда он восстановится от травмы. Будет видно, когда Бэйл наберет нужную форму», – сказал француз.

В текущем сезоне 29-летний игрок сборной Уэльса принял участие в девяти матчах на клубном уровне. На его счету три мяча и четыре результативные передачи.

В четверг Бэйл и еще два игрока «сливочных» вернулись к тренировкам.