Флегонтов: «Хабаровск готов к проведению матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов рассказал о погодных условиях, которые ожидаются во время проведения матча с «Локомотивом».

«Подготовка к матчу с «Локомотивом» идет в рабочем режиме. Газон находится в великолепном состоянии, средняя температура поля составляет плюс 18 градусов. Практически весь снег убран.

Мы запросили официальный прогноз на день матча у хабаровского Гидрометцентра. И если вчера давали прогноз от -9 до -12 градусов, то сегодня уже от -8 до -11. Хабаровск готов к проведению матча с «Локомотивом».

Мы ожидаем, что на игре будет не менее пяти тысяч болельщиков. В прошлом туре на матч с ЦСКА наложилась игра хоккейного «Амура», а в этот раз подобного совпадения не будет», – сказал Флегонтов.

Матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 по московскому времени.