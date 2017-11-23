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  • Ловчев: «У «Бенфики» почти не было моментов, ЦСКА не давал их создавать»

Ловчев: «У «Бенфики» почти не было моментов, ЦСКА не давал их создавать»

23 ноября 2017, 06:44
5

Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев считает, что ЦСКА полностью переиграл «Бенфику» в прошедшем в среду матче Лиги чемпионов. Он также отметил игру Понтуса Вернблума, который в Лиге чемпионов ведет себя на поле, чем во внутреннем чемпионате.

«Есть крылатая фраза: каждый играет так, как ему позволяет соперник. У португальцев почти не было моментов, но это благодаря тому, что соперник не дал им эти моменты создать. ЦСКА был сегодня очень хорош.

Армейцы организовано играли в обороне, и не дали сыграть соперникам в их излюбленный футбол, основанный на мелком пасе. С верховыми подачами в штрафную армейцы тоже справились, а внизу у «Бенфики» ничего не получалось.

Отметил бы еще, как организованно ЦСКА переходил из обороны в атаку. Показателен в этом плане был один из моментов, когда очень хорошо убежал в отрыв Вернблум, но у него просто скорости не хватило, поэтому он отдал плохой пас на Дзагоева. И таких атак было немало. Кстати, Вернблум не ведет себя в матчах Лиги чемпионов, как он это делает в играх чемпионата России. Не хватает судей за руки, ведет себя очень достойно», – считает Ловчев.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Бенфика» закончился со счетом 2:0. Армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице группы А, имея равное количество очков (9) с «Базелем», идущим вторым. Возглавляет таблицу «Манчестер Юнайтед» (12 очков).

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Вернблум Понтус Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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vodomut
1511417320
Бенфика явно слаба и в этом результат победы коней
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VIPded
1511418139
Вот ещё бы так с МЮ сыграть... Удачи ЦСКА!!!
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Стикс1905
1511426781
Он серьезно ?))) я кусками матч смотрел и то видел , что моментов куча была .
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