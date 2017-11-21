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  • Горлукович: «Спартаковцы так много получают и показывают такой непрофессионализм»

Горлукович: «Спартаковцы так много получают и показывают такой непрофессионализм»

21 ноября 2017, 23:55
5

Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал ничью красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Эксперт назвал спартаковцев непрофессионалами.

– Шокированы результатом?

– Конечно. Было бы странно, если бы я сказал, что не удивлен исходом этой встречи. Нельзя же отдавать победу и деньги на последних минутах. Люди хорошо получают, может им ничего не надо? Такой непрофессионализм, ей богу.

– Вновь стоит говорить о пресловутой концентрации?

– Конечно. Подумали, что победа в кармане. Ну вот их и наказали. Но вообще– то надо работать от звонка до звонка.

– Согласны, что в первом тайме москвичи играли слишком академично?

– Да я даже не знаю, чем это объяснить. Мне не понравилось состояние спартаковцев сегодня. Что-то не то. Может быть, еще не отошли от великой победы над «Краснодаром». Но движение не убедило. Медленно как-то. Если хочешь выигрывать в Лиге чемпионов, нужно делать на поле гораздо больше вещей в атаке.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Марибор
Комментарии (5)
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Правдоруб100
1511298577
Ключевое слово - НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ!!! Правильно...
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sidul1
1511298810
Да,уж!Сергей на месте Комбарика вырвал бы мяч вместе с ногой!
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nemolod
1511334819
Все правильно сказал ветеран,потому что им такие зарплаты и не снились!
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OfaZavr
1511335998
все верно.
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yorgenbarenz
1511347450
В концовке Промес получил пас на ход и всем своим видом дал понять,что наелся до предела. Вместо того,чтобы потащить мяч по бровке к угловому флагу и убить время,он попытался пойти по центру и потеря.... И до этого момента Промес много возился и шёл на соперника,часто теряя мяч. Марибор -непростой клуб.Они хорошо подготовились и грамотно пасли Квинси. Вся наша команда выглядела в конце откровенно севшей .
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