Горлукович: «Спартаковцы так много получают и показывают такой непрофессионализм»

Бывший защитник московского «Спартака» Сергей Горлукович прокомментировал ничью красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Эксперт назвал спартаковцев непрофессионалами.

– Шокированы результатом?

– Конечно. Было бы странно, если бы я сказал, что не удивлен исходом этой встречи. Нельзя же отдавать победу и деньги на последних минутах. Люди хорошо получают, может им ничего не надо? Такой непрофессионализм, ей богу.

– Вновь стоит говорить о пресловутой концентрации?

– Конечно. Подумали, что победа в кармане. Ну вот их и наказали. Но вообще– то надо работать от звонка до звонка.

– Согласны, что в первом тайме москвичи играли слишком академично?

– Да я даже не знаю, чем это объяснить. Мне не понравилось состояние спартаковцев сегодня. Что-то не то. Может быть, еще не отошли от великой победы над «Краснодаром». Но движение не убедило. Медленно как-то. Если хочешь выигрывать в Лиге чемпионов, нужно делать на поле гораздо больше вещей в атаке.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять