Бубнов: «При счете 1:0 «Спартак» не должен был пускать «Марибор» на свою половину поля»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и словенским «Марибором» (1:1).

«После перерыва «Спартак» едва не пропустил со «стандарта», но в целом заиграл гораздо активнее, сумел все-таки забить. После этого красно-белые не должны были даже пускать «Марибор» на свою половину поля, но, судя по всему, преимущество во втором тайме убедило хозяев в непобедимости.

Словенцы по большей части отбивались, поэтому «Спартак» не мог представить, что они в конце смогут встрепенуться. Да еще и в эпизоде с пропущенным голом столько ошибок было сделано – защитников буквально как манекенов обыграли!» – заметил эксперт.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять