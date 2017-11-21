Глушаков назвал ничью с «Марибором» поражением

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Игрок назвал встречу проигранной.

«Думаю, сказалась потеря концентрации. Мы не должны были упускать победу в конце. Во втором тайме «Спартак» доминировал, были хорошие моменты, которые не реализовали. Их было два или три. После гола сели в оборону. Нужно было продолжать контролировать мяч.

Я только с «допинга» пришел. Сейчас в голове что-то мутное летает. Можно сказать, что это поражение», – сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию игры в Тушино.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять