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  • «Спартак»: «Уж сколько раз мы упускали победы. И снова это повторилось»

«Спартак»: «Уж сколько раз мы упускали победы. И снова это повторилось»

21 ноября 2017, 22:18
9

Официальный отчет московского «Спартака» о матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) обращает внимание на систематичность голов в ворота красно-белых на последних минутах.

«Уж сколько раз в этом сезоне мы упускали победы, пытаясь играть на удержание счета. И снова это повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили в добавленное время ответный мяч от словенцев», – сказано в отчете.

Отметим, что после игры со словенцами красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Марибор
Комментарии (9)
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Dan93
1511292001
Классика
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Сильвербой
1511292674
Говнососы! Сколько раз можно слушать от вас о потере концентрации??? Каждую игру, вы, ****, теряете концентрацию!!! Может вы просто не соответствуете уровню ЛЧ??? Привыкли играть в ублюдошной РФПЛ где для вас все условия: и зарплаты и лимит....!!!
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за ЦСКА с 1980г
1511293332
Обидно,досадно,но ладно..Все там будем..
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nemolod
1511294435
Это будет повторяться,пока игроки как таблицу умножения не запомнят,что футбольный матч идет до финального свистка,а до этого надо играть на победу и не расслабляться ! (Плохо воспитываете своих подопечных)
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prezent2017
1511298554
Что значит "упускал победы"? Ну, бывало, вел в счете, соперник отыгрывался. Но это футбол!
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Правдоруб100
1511298639
И будет день, И будет вечер, И будет так со Спартаком ВСЕГДА!!!
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Axe111
1511306562
Ой пле, уж сколько вы купили матчей, навоз
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батог
1511321656
Ну, неумеете удерживать счет, вперед в атаку до 95 минуты! Научитесь играть до финального свистка! Научитесь забивать 2 мяча на последних минутах матча! Массимо разочаровал - почему состав не "краснодарский", и пришлось заменить всех "новичков"?
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OfaZavr
1511334061
ну так делаете выводы и старайтесь не наступать на те же грабли, правда достало одно и тоже из раза в раз.
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