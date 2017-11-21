«Спартак»: «Уж сколько раз мы упускали победы. И снова это повторилось»

Официальный отчет московского «Спартака» о матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1) обращает внимание на систематичность голов в ворота красно-белых на последних минутах.

«Уж сколько раз в этом сезоне мы упускали победы, пытаясь играть на удержание счета. И снова это повторилось. Мы слишком прижались к своим воротам и пропустили в добавленное время ответный мяч от словенцев», – сказано в отчете.

Отметим, что после игры со словенцами красно-белые гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять