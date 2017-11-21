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  • Экс-судья Захаров: «Мороз в Хабаровске? Ничего страшного, футболисты должны ехать и мучиться. Это их работа»

Экс-судья Захаров: «Мороз в Хабаровске? Ничего страшного, футболисты должны ехать и мучиться. Это их работа»

21 ноября 2017, 22:10
6

Бывший арбитр РФПЛ, а ныне инспектор, Игорь Захаров выразил точку зрения по поводу проведения матчей в Хабаровске при температуре ниже минус десяти градусов. Член судейского корпуса не видит в этом проблемы.

«Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень четко и жестко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, – 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а четкого понимания нет.

В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного.

В конце концов, это их работа, за которую они получают серьезные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал... Теперь что, выбросить? И при чем здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?» – сказал Захаров в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, что на последнем матче «СКА-Хабаровска» против ЦСКА (2:4) было «-16» по Цельсию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск
Комментарии (6)
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RotBerg
1511292773
Локо понять можно, в кои то веки идут в лидерах, жаль допускать осечки из за погоды. Но ныть не...уй надо ехать и играть.
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Chesn0k
1511293613
мы в детстве за школу играли в -30 и норм)
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avera
1511295208
А ещё в России есть Мирный и Оймякон.
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Axe111
1511306478
Все верно, оху*ли не ехать???!!!!
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бесёнок
1511313359
всё по делу. все в равных условиях. кони же сыграли. обидно конечно что у нас в рфс сидят мутаки и составляют календарь от фонаря
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тщмек 19
1511361089
Сдается, что кто-то зарядил этих хабаровских ребят, иначе бы они так не упирались
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