Экс-судья Захаров: «Мороз в Хабаровске? Ничего страшного, футболисты должны ехать и мучиться. Это их работа»

Бывший арбитр РФПЛ, а ныне инспектор, Игорь Захаров выразил точку зрения по поводу проведения матчей в Хабаровске при температуре ниже минус десяти градусов. Член судейского корпуса не видит в этом проблемы.

«Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень четко и жестко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, – 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а четкого понимания нет.

В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного.

В конце концов, это их работа, за которую они получают серьезные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал... Теперь что, выбросить? И при чем здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?» – сказал Захаров в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, что на последнем матче «СКА-Хабаровска» против ЦСКА (2:4) было «-16» по Цельсию.