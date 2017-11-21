Каррера: «В игре с «Марибором» для нас не станет проблемой отсутствие Глушакова, Джикии и Ещенко»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Карррера в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» рассказал о том, что хочет видеть от команды.

«У нас было мало времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы произвели некие изменения в составе, но готовы сегодня встретить «Марибор». Проблема ли, что в основе нет Георгия Джикии, Андрея Ещенко и Дениса Глушакова? Для «Спартака» это не проблема: есть другие игроки, которые их заменят. На поле всегда 11 футболистов.

Насколько важен результат другой игры в нашей группе? Для нас самое главное — чтобы игроки выложились и мы победили. Не думаю, что холод станет осложняющим фактором. Мы привыкли к здешней зиме, поэтому это не проблема», – сказал итальянец в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.

Главный матч «Спартака» в этой Лиге чемпионов