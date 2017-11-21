Колосков: «Почему для «Локомотива» должны быть исключения? Все играют в Хабаровске, а он не должен»?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Локомотив» должен провести выездной матч 18-го тура со «СКА-Хабаровском» на поле хабаровчан.

Ранее железнодорожники обратились к армейцам с просьбой о переносе встречи в более теплый город, поскольку температура в Хабаровске в день игры по прогнозам опустится до минус 16 градусов, однако те ответили отказом.

«Считаю, что «Локомотив» должен играть в Хабаровске. Почему для клуба должны быть исключения? Для железнодорожников не должно быть никаких исключений. Все играют, а они не должны? Мы так никогда чемпионат не проведем, если все время будем переносить и откладывать по просьбе клубов.

С другой стороны, нужно все эти вещи продумывать заранее, чтобы не получалось таких ситуаций. Заранее ведь известно, какая погода в ноябре в Хабаровске», – сказал Колосков.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 12:00 по московскому времени.