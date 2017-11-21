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  • Колосков: «Почему для «Локомотива» должны быть исключения? Все играют в Хабаровске, а он не должен»?

Колосков: «Почему для «Локомотива» должны быть исключения? Все играют в Хабаровске, а он не должен»?

21 ноября 2017, 18:19
17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Локомотив» должен провести выездной матч 18-го тура со «СКА-Хабаровском» на поле хабаровчан.

Ранее железнодорожники обратились к армейцам с просьбой о переносе встречи в более теплый город, поскольку температура в Хабаровске в день игры по прогнозам опустится до минус 16 градусов, однако те ответили отказом.

«Считаю, что «Локомотив» должен играть в Хабаровске. Почему для клуба должны быть исключения? Для железнодорожников не должно быть никаких исключений. Все играют, а они не должны? Мы так никогда чемпионат не проведем, если все время будем переносить и откладывать по просьбе клубов.

С другой стороны, нужно все эти вещи продумывать заранее, чтобы не получалось таких ситуаций. Заранее ведь известно, какая погода в ноябре в Хабаровске», – сказал Колосков.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 12:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (17)
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Dimka_Foxy
1511278569
Согласен полностью. Отмена матча будет некрасивым поступком по отношению к ЦСКА.
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XaXatyn
1511280064
Я согласен что не правильно куда то матч переносить , но повторюсь гению который календарь составляет надо голову на место поставить !
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OfaZavr
1511280800
вообщем то прав он.
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Диктор
1511281607
Он в целом прав.
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sochi-2013
1511281861
НИКТО не должен играть в футбол в такую погоду! Для нее (погоды) есть снежный футбол.
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absent32
1511286883
все должны играть в Хабаровске, тут не поспоришь. но кто то должен играть в августе, а кто то в ноябре!!! вы бы гражданин Колосков во избежании подобных ситуаций предоставили бы всем командам РФПЛ равные условия!!! здоровье футболистов и болельщиков важнее ваших каких то там интересов. не можете дать всем равные условия, уйдите со своего поста и пусть на ваше место придут более амбициозные люди. да, меня беспокоит то как пройдет этот матч. думаю на месте всех железнодорожников могли бы оказаться и другие. по крайней мере ЦСКА сгонял туда с жертвами!!!
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avera
1511288334
Как две беды в России были , так и остались.
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Альфред фаред
1511289120
Хотят чтобы локо забуксовал в Хабаровске! Не нравится что мы в лидерах!
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fortune-bva
1511290766
Колосков ты что идиот?! Пойди хотябы посиди 90 минут на морозе баран! А люди будут дышать и бегать... в общем как всегда, баран бараном)
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_LM_
1511292162
Все играют в Хабаровске. но не в -16, -20 градусов. Да и если бы обратился Зенит, то игру бы перенесли, да еще и в Питер. У нас же все в "равных" условиях.
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