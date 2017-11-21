Мещеряков: «Полетит ли «Локомотив» на игру в Хабаровск? А какие у нас есть варианты?»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал решение Российской Премьер-лиги не переносить матч 18-го тура со «СКА-Хабаровском» в другой город.

Ранее руководство железнодорожников обратилось к армейцам с просьбой о переносе встречи из Хабаровска в более теплый регион, на что СКА ответил отказом.

Напомним, поединок предыдущего тура «СКА-Хабаровск» – ЦСКА (2:4) прошел при температуре минус 17 градусов.

– РФПЛ сегодня сообщила, что, скорее всего, матч «СКА» – «Локомотив» не будет перенесен из Хабаровска. Ваша реакция?

– РФПЛ принимает решение – мы его выполняем. Есть определенные истории. Правда, в следующий раз при составлении календаря нужно учитывать различные климатически зоны, которые находятся в Российской Федерации.

– То есть, в идеале матчи в Хабаровске нужно проводить в более теплое время года?

– Наверняка. Чтобы и болельщики Хабаровска все увидели. Не нужно в будущем пытаться играть при совсем низкой температуре.

– Но вы согласны, что даже при минус 10-15 есть риск получить травму или заработать пневмонию?

– Этот вопрос нужно задавать врачам и людям в РФПЛ, которые принимают решения.

– Значит, полетите в Хабаровск?

– А какие у нас варианты? Мы действуем в соответствии с регламентом.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября. Начало – в 12:00 по московскому времени.