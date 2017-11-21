«Ливерпуль» поддержит сообщество ЛГБТ в рамках акции «Радужные кружева»

«Ливерпуль» присоединился к акции в поддержку сообщества ЛГБТ под названием «Радужные кружева».

Кампания будет проходить с 24 ноября по 3 декабря. В поддержку людей с нетрадиционной ориентацией капитан красных в матче 13-го тура АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, выйдет на поле с повязкой цветов радуги. Кроме того, в радужный цвет будут окрашены и угловые флажки.

Участниками акции станут многие клубы Премьер-лиги и Чемпионшипа, включая «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.