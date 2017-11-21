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  • «Ливерпуль» поддержит сообщество ЛГБТ в рамках акции «Радужные кружева»

«Ливерпуль» поддержит сообщество ЛГБТ в рамках акции «Радужные кружева»

21 ноября 2017, 14:17
17

«Ливерпуль» присоединился к акции в поддержку сообщества ЛГБТ под названием «Радужные кружева».

Кампания будет проходить с 24 ноября по 3 декабря. В поддержку людей с нетрадиционной ориентацией капитан красных в матче 13-го тура АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, выйдет на поле с повязкой цветов радуги. Кроме того, в радужный цвет будут окрашены и угловые флажки.

Участниками акции станут многие клубы Премьер-лиги и Чемпионшипа, включая «Халл Сити», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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4agaaa
1511263422
Ливерпуль давай досвиданья!!!
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zatonn
1511263451
А бородатый попрыгунчик какое участие в данной акции примет?))
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Sergil
1511263578
Давайте еще всем миром поддерживать это голубое недоразумение начнем... Делать европейцам больше нехрен, чем акции в поддержку гомиков устраивать.
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zabvo9406
1511263670
Особенно поддержит Саллах!!!!
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Nerlinger
1511266919
Тьфу... Гомосеки...
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SpartakSpartakSpartak
1511268894
Главное, чтобы флажками и повязкой это для Леонида Викторовича и закончилось. Уехал за опытом.
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almanev
1511269040
Такими темпами скоро и педофилов начнут людьми считать
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FanatSerj
1511269644
Что за гавно в АПЛ творится, ну ладно когда игроку бабла на карман насыпали и он такой талдычит, да я с детства за гомосеков был, а тут массовый психоз какой то.
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Razors
1511270859
Идиотизм... Я понимаю толерантность, но это открытая пропаганда ЛГБТ. Лично мне отвратительно, что эти педополитики лезут в футбол.
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dok66
1511271076
"Радужные кружева" - очередной проект ЦРУ , АНБ и иже с ними ... Англия то чего на это повелась ? Проект рассчитан на других )))
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