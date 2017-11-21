Каррера: «Я дал распоряжение руководству сохранить Таски в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хочет, чтобы защитник Сердар Таски остался в команде по окончании сезона. Напомним, что контракт футболиста рассчитан до середины следующего года.

«Мы уже долго обсуждаем эту тему. Я дал распоряжение руководству продолжать общение с этим игроком, потому что он многое значит для нашей команды. И я рад, что в «Спартаке» есть такой футболист, который до конца остается профессионалом», – заявил итальянский тренер.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел в Премьер-лиге 11 матчей, в которых отметился лишь полученной желтой карточкой. Еще три игры на его счету в Лиге чемпионов.