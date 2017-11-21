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  • Каррера: «Я дал распоряжение руководству сохранить Таски в «Спартаке»

Каррера: «Я дал распоряжение руководству сохранить Таски в «Спартаке»

21 ноября 2017, 10:43
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хочет, чтобы защитник Сердар Таски остался в команде по окончании сезона. Напомним, что контракт футболиста рассчитан до середины следующего года.

«Мы уже долго обсуждаем эту тему. Я дал распоряжение руководству продолжать общение с этим игроком, потому что он многое значит для нашей команды. И я рад, что в «Спартаке» есть такой футболист, который до конца остается профессионалом», – заявил итальянский тренер.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел в Премьер-лиге 11 матчей, в которых отметился лишь полученной желтой карточкой. Еще три игры на его счету в Лиге чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Каррера Массимо
Комментарии (14)
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filosof sparty
1511250337
От наших селекционеров всего можно ожидать, спасибо, что хоть с Джикией договорились...
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Чермындыр
1511250878
Карера уже руководству распоряжения дает? Красавчик))))
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vladimir-7
1511251147
Главный тренер не может давать распоряжения руководству клуба, а может только просить и высказывать своё мнение. ,
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oyabun
1511251585
У Карреры выбор невелик. По количеству пропущенных мячей Спартак среди лидеров и по идее надо оборону усиливать более качественными игроками, но на данный момент "на безрыбье и рак рыба", поэтому и приходится дорожить теми игроками что имеются.
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Rtu
1511251840
Хм это перевод или бомбардир?) " Я дал Руководству Распоряжение"
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frizom
1511254138
Самое важное что вопрос с контрактом на игру Таски не влияет. Только поэтому его стоит продлить.
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piligrim1986
1511257385
и это правильно
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dok66
1511262950
Кому чего он дал ? Что за фейк ?
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Робинзон
1511267691
надо крайних пару дефов Рауша и ещё кого на правый край и всё, команда будет в полном порядке Таски неплох, Боккети тоже вроде дышит, Джикия в поряде .
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АЛЕКС 58
1511277824
Крутое заявление! Как в летнее ТО!?
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