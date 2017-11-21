РФПЛ: «Температура в Хабаровске не ниже нормы»

Руководство РФПЛ следит за температурой в Хабаровске в день проведения матча 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» – «Локомотив». По данным на сегодняшний день, температурные рамки не выходят за пределы установленных норм.

«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» не превышает нормы.

РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от – 10°С до – 12°С.

В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», – говорится в сообщении.

Матч 18-го утра РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 по московскому времени.