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РФПЛ: «Температура в Хабаровске не ниже нормы»

21 ноября 2017, 09:15
16

Руководство РФПЛ следит за температурой в Хабаровске в день проведения матча 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск»«Локомотив». По данным на сегодняшний день, температурные рамки не выходят за пределы установленных норм.

«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» не превышает нормы.

РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от – 10°С до – 12°С.

В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», – говорится в сообщении.

Матч 18-го утра РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 по московскому времени.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Локомотив
Комментарии (16)
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Muxa_Perm
1511245838
Ну-ну. Все прогнозы погоды далее 3 суток недостоверны. Хоть наши, хоть зарубеженые. Особенно на Дальнем Востоке.
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bset
1511246323
На крайний случай можно на весну перенести матч. Что мы, зря на осень-весну переходили? Я думал, в первую очередь ради таких вот переносов.
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momwig_
1511248425
Не превышает - в смысле точно не будет теплее? )))) Ведь именно так по температурной шкале: не выше - значит холоднее.
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Sanloko
1511249922
Вот эти чинуши пусть своими жопами сядут на пластмассовое сиденье и посидят в -12 полтора часа и тогда можно послушать про температурные нормы. У нас футбол для кабинетных чинуш, а не для людей.
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Федорыч-НН
1511251626
Вообще говоря, при составлении календаря должны были учитываться температурные нормы. Но это - для умных людей. Хотя, когда наши чиновники разъезжаются по всяким Куршавелям и Сейшелам, они катят точно в сезон. Здесь у них просчетов не бывает.
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OfaZavr
1511252739
все равно не перенесут даже если -17 будет.
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Федорыч-НН
1511258747
Смотря какая норма. Я думаю, в Верхоянске и Оймяконе сейчас температура тоже в пределах нормы. Слава Богу там футбольной команды РФПЛ нет, а то бы тоже сейчас играли.
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VikNMar
1511259389
Если московские и околомосковские команды не хотят летать далеко и холодно , надо проводить два чемпионата : до Урала И за Уралом , потом лучшие 4 с обеих сторон пусть иргают в плей-офф , как в хоккее или финал 4-х , как в баскете .
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mig28
1511262557
Слишком много разговоров на эту тему...нужно играть, а не ныть..
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XaXatyn
1511272485
Я одного не пойму почему ЛОКО со СКА первый тур мграли в Москве ? Какой идиот составляет календарь ?
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