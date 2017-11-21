«Локомотив» хочет продлить контракт с Фарфаном

Руководство «Локомотива» планирует продлить действующий контракт с полузащитником команды Джефферсоном Фарфаном. Текущее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2018 года.

«Изначально переход Фарфана в «Локомотив» был риском. Было непонятно, сможет ли возрастной футболист набрать оптимальную форму и соответствовать требованиям команды после столь долгой игровой паузы. Поэтому с ним был подписан краткосрочный контракт. Однако полузащитник превзошел ожидания руководства и тренерского штаба железнодорожников и в кратчайшие сроки стал одним из лидеров команды, приносящим ей пользу практически в каждом матче.

Сейчас московский клуб заинтересован в пролонгации соглашения с Фарфаном. Сам футболист также хотел бы продолжить выступать за «Локо», поэтому вероятность продления контракта очень высока.

Если Фарфан продлит контракт, это не будет означать, что он не покинет команду. Если по Джефферсону поступит достойное предложение, перуанца могут продать сразу же после заключения нового договора. С учетом того что интерес к полузащитнику имелся уже прошлым летом, такой вариант исключать нельзя. Тем более игрок проводит сезон на довольно высоком уровне», — рассказал «источник, знакомый с ситуацией в клубе.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 12 матчей в рамках Премьер-лиги, забив в них четыре гола и сделав три голевые передачи. В Лиге Европы на его счету четыре игры, а также по одному забитому голу и результативному пасу.