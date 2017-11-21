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«Локомотив» хочет продлить контракт с Фарфаном

21 ноября 2017, 07:03
4

Руководство «Локомотива» планирует продлить действующий контракт с полузащитником команды Джефферсоном Фарфаном. Текущее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2018 года.

«Изначально переход Фарфана в «Локомотив» был риском. Было непонятно, сможет ли возрастной футболист набрать оптимальную форму и соответствовать требованиям команды после столь долгой игровой паузы. Поэтому с ним был подписан краткосрочный контракт. Однако полузащитник превзошел ожидания руководства и тренерского штаба железнодорожников и в кратчайшие сроки стал одним из лидеров команды, приносящим ей пользу практически в каждом матче.

Сейчас московский клуб заинтересован в пролонгации соглашения с Фарфаном. Сам футболист также хотел бы продолжить выступать за «Локо», поэтому вероятность продления контракта очень высока.

Если Фарфан продлит контракт, это не будет означать, что он не покинет команду. Если по Джефферсону поступит достойное предложение, перуанца могут продать сразу же после заключения нового договора. С учетом того что интерес к полузащитнику имелся уже прошлым летом, такой вариант исключать нельзя. Тем более игрок проводит сезон на довольно высоком уровне», — рассказал «источник, знакомый с ситуацией в клубе.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 12 матчей в рамках Премьер-лиги, забив в них четыре гола и сделав три голевые передачи. В Лиге Европы на его счету четыре игры, а также по одному забитому голу и результативному пасу.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (4)
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Mahone
1511237829
нашел команду свою и приносит пользу в этом возрасте,пример для молодых
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яйва-яйва
1511241115
Отлично!
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paracetamol
1511246920
Придется Локам раскошелиться. По сути, кроме Фарфана, там и играть-то некому.
Ответить
OfaZavr
1511252048
и правильно сделают пришелся ко двору и полезно играет.
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