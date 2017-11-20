Коэффициент на событие «ван Гаал возглавит «Эвертон» упал в 10 раз

Твиттер-аккаунт @Oddschanger зафиксировал падение коэффициента на вероятность того, что Луи ван Гаал станет главным тренером «Эвертона».
Коэффициент упал с 40-ка до четырех.
Последним местом работы 66-летнего голландца был «Манчестер Юнайтед». Специалист покинул клуб после двух лет, выиграв Кубок Англии-2015/16.
После увольнения Рональда Кумана пост исполняющего обязанности главного тренера занял Дэвид Ансворт, ранее выступавший за «ирисок» в качестве игрока.
После 12-ти туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы занимают 16-е место в турнирной таблице.
Топ-3 главных кандидата на должность согласно Oddschanger:
1. Луи ван Гаал – 4
2. Дэвид Ансворт – 5
3. Шон Дайч – 8
Источник: Twitter