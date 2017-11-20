Коэффициент на событие «ван Гаал возглавит «Эвертон» упал в 10 раз

Твиттер-аккаунт @Oddschanger зафиксировал падение коэффициента на вероятность того, что Луи ван Гаал станет главным тренером «Эвертона».

Коэффициент упал с 40-ка до четырех.

Последним местом работы 66-летнего голландца был «Манчестер Юнайтед». Специалист покинул клуб после двух лет, выиграв Кубок Англии-2015/16.

После увольнения Рональда Кумана пост исполняющего обязанности главного тренера занял Дэвид Ансворт, ранее выступавший за «ирисок» в качестве игрока.

После 12-ти туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы занимают 16-е место в турнирной таблице.

Топ-3 главных кандидата на должность согласно Oddschanger:

1. Луи ван Гаал – 4

2. Дэвид Ансворт – 5

3. Шон Дайч – 8