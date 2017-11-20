Джано вернулся в расположение «Спартака» спустя месяц после травмы колена

Полузащитник «Спартака» Джано вернулся на базу клуба в Тарасовке и занимался в тренажерном зале. Об этом сообщила пресс-служба москвичей на официальном сайте.

12-го октября игрок сборной Грузии перенес операцию в Риме на сухожилии левого голеностопного сустава. В течение месяца 25-летний хавбек носил гипс.

10-го декабря вернется в столицу Италии для прохождения обследования.

В текущем сезоне Джано отдал три результативные передачи в семи матчах всех турниров. Команда Массимо Карреры занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.