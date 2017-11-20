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  • Джано вернулся в расположение «Спартака» спустя месяц после травмы колена

Джано вернулся в расположение «Спартака» спустя месяц после травмы колена

20 ноября 2017, 19:25
9

Полузащитник «Спартака» Джано вернулся на базу клуба в Тарасовке и занимался в тренажерном зале. Об этом сообщила пресс-служба москвичей на официальном сайте.

12-го октября игрок сборной Грузии перенес операцию в Риме на сухожилии левого голеностопного сустава. В течение месяца 25-летний хавбек носил гипс.

10-го декабря вернется в столицу Италии для прохождения обследования.

В текущем сезоне Джано отдал три результативные передачи в семи матчах всех турниров. Команда Массимо Карреры занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Грузия Джано
Комментарии (9)
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VVM1964
1511197079
ВЕСНОЙ ЖДЕМ .
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oyabun
1511199023
Столько надежд было связано с Джано.. То сам не играл как ожидали от него, то постоянные травмы. Увидим ли мы полное раскрытие его таланта когда нибудь? Хотелось бы верить.
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Диктор
1511199431
Приветствую в строю.
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батог
1511200019
Наконец-то все собираются, да и форма не плохая. Надеюсь Спартак выстрелит до зимнего перерыва, и в ЛЧ, и в РФПЛ! Удачи Спартак!
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Полная Канистра
1511200379
что то больно исхудал он Джано давай поплотнее ешь но норму знай . Ты нам всегда нужен
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DeviDjons
1511204597
Такое ощущение что его как минимум месяцев 6 не было
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maron58
1511207332
Хм...Разве Голеностопный сустав находится в колене? Ну да ладно.)))
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OfaZavr
1511248211
ну вот почти все в сборе, весной ждем еще Тигиева и Тимофеева. Всем здоровья!
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