Каррера хочет, чтобы «Спартак» продлил контракт с Таски

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера настаивает на продлении контракта с защитником Сердаром Таски. Итальянский специалист обратился с данной просьбой к руководству клуба.

Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста истекает в июне 2018 года.

«Мы обсуждаем тему продления контракта с Сердаром Таски уже немало времени. Я дал распоряжение руководству, чтобы они обсуждали с ним контракт. Он важен для нас, он должен играть дальше в «Спартаке». Таски показывает, что он настоящий профессионал, исполняя свой долг до конца», – сказал Каррера.

Немецкий игрок защищает цвета красно-белых с августа 2013 года. Во второй части сезона-2015/16 он выступал за «Баварию» на правах аренды. В текущей кампании Таски принял участие в 15-ти матчах и отметился одной голевой передачей.