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Каррера хочет, чтобы «Спартак» продлил контракт с Таски

20 ноября 2017, 15:08
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера настаивает на продлении контракта с защитником Сердаром Таски. Итальянский специалист обратился с данной просьбой к руководству клуба.

Нынешнее соглашение 30-летнего футболиста истекает в июне 2018 года.

«Мы обсуждаем тему продления контракта с Сердаром Таски уже немало времени. Я дал распоряжение руководству, чтобы они обсуждали с ним контракт. Он важен для нас, он должен играть дальше в «Спартаке». Таски показывает, что он настоящий профессионал, исполняя свой долг до конца», – сказал Каррера.

Немецкий игрок защищает цвета красно-белых с августа 2013 года. Во второй части сезона-2015/16 он выступал за «Баварию» на правах аренды. В текущей кампании Таски принял участие в 15-ти матчах и отметился одной голевой передачей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Каррера Массимо
Комментарии (10)
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ivanthebest
1511181825
В последнее время Таски и в правду стал более хорошо и уверенно играть. Надеюсь не понизит к себе требований и продолжит играть на хорошем уровне и продлит контракт.
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VVM1964
1511181849
ТАСКИ - НЕ СУПЕР КОНЕЧНО , НО ЛУЧШЕ ТО У НАС НЕТ ( ДЖИКИЯ НЕ В СЧЕТ )
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momwig_
1511182914
Да, я тоже хочу. Да и Таски хочет. Ну и покажите мне ту сволочь, из-за которой дело до сих пор тянется? ))))
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DOCTOR PENALTY
1511185364
На сегодняшний день Таски лучший в защите у Спартака. Он должен остаться!
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frizom
1511190024
Если этого хочет Каррера то руководство это сделает. Думаю в зимнюю паузу будет продление
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OfaZavr
1511191138
хоть и косячит порою но лучше него пока никого нет поэтому нужно продлить.
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Диктор
1511193533
Полностью поддерживаю Карреру
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Eds
1511193853
Таски сильно вырос в игровом плане за время, когда команду тренирует Каррера. Центральных защитников хороших в мире немного. Таски очень неплох даже по сравнению со многими центральными защитниками мира... по крайней мере при игре в обороне.... При исполнении стандартов у ворот противника он пока никак...
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