Ребров: «Спартаку» нужно побеждать «Марибор», а после спокойно сыграть с «Ливерпулем» на выезде»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором».

По словам стража ворот, красно-белые должны добывать победу в поединке со словенской командой, а в заключительной встрече спокойно сыграть на выезде с «Ливерпулем».

– Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И «Ливерпулю» не уступили дома, «Севилью» крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с «Ливерпулем». Да, на «Энфилде» будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться.

– Во вторник вам предстоит сыграть с «Марибором». Чего ждете от соперников, после того как в гостях их победить не удалось?

– Понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов, но потом успокоились. Сомневаюсь, что «Марибор» в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, все-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках. Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С «Ливерпулем» и «Севильей» было легче в плане того, что эти команды бежали вперед. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда все будет хорошо.

После четырех туров «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е, набрав пять очков. В активе «Ливерпуля» восемь баллов, у «Севильи» – семь. «Марибор» с одним очком занимает последнюю строчку.