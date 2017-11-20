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  • Ребров: «Спартаку» нужно побеждать «Марибор», а после спокойно сыграть с «Ливерпулем» на выезде»

Ребров: «Спартаку» нужно побеждать «Марибор», а после спокойно сыграть с «Ливерпулем» на выезде»

20 ноября 2017, 13:20
8

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Марибором».

По словам стража ворот, красно-белые должны добывать победу в поединке со словенской командой, а в заключительной встрече спокойно сыграть на выезде с «Ливерпулем».

– Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И «Ливерпулю» не уступили дома, «Севилью» крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с «Ливерпулем». Да, на «Энфилде» будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться.

– Во вторник вам предстоит сыграть с «Марибором». Чего ждете от соперников, после того как в гостях их победить не удалось?

– Понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов, но потом успокоились. Сомневаюсь, что «Марибор» в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, все-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках. Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С «Ливерпулем» и «Севильей» было легче в плане того, что эти команды бежали вперед. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда все будет хорошо.

После четырех туров «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице группы Е, набрав пять очков. В активе «Ливерпуля» восемь баллов, у «Севильи» – семь. «Марибор» с одним очком занимает последнюю строчку.

Источник: ФК «Спартак»
Лига чемпионов Спартак Марибор Ливерпуль Ребров Артем
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1511173638
Так всё же в ваших руках и ногах, Артем! Побеждайте, мы будем только рады! ))
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zigbert
1511175498
Конечно надо обыгрывать Марибор,но дальше ситуация будет не менее запутанная.В случае победы Севильи над Марибором Спартаку придется обыгрывать Ливерпуль.
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acer2003
1511175534
Все ждут победы
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Диктор
1511176752
Только победа-остальные варианты даже не рассматриваются.
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Хакасия
1511177049
Ждем такой же игры как с Краснодаром!
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leonleon
1511179578
Разберутся без тебя Артем, ты бы лучше в воротах показывал как надо, а не советы с лавки раздавал. С тобой очков потеряно немеренно.
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momwig_
1511182802
Сейчас не от нас всё зависит. Если Севилья не проиграет Ливеру, с самим Ливером можно будет уже действительно спокойно играть - Марибору Севилья не влетит ни при каких раскладах.
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Pro100Kid
1511190566
Вот именно спокойно Спартаку играть противопоказано, им надо сыграть на эмоциях, как в последний раз. И никак иначе, по-моему мнению.
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