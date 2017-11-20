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  • Рахимов: «Месси не выполняет такой объем работы, как Кокорин»

Рахимов: «Месси не выполняет такой объем работы, как Кокорин»

20 ноября 2017, 06:55
6

Известный футбольный тренер Рашид Рахимов сравнил действия нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче против «Тосно» с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, которые недавно встречались в товарищеской игре национальных команд. По его словам, сравнивать этих двух футболистов не стоит из-за разных функций, выполняемых ими на поле.

Матч 17-го тура РФПЛ «Зенит» – «Тосно» завершился со счетом 5:0.

– «Зенит» давно не забивал в чемпионате, а «Тосно» положил аж пять штук. Прорвало?

– Я бы сказал, что целостности все равно еще не видно в игре «Зенита». Но сегодня очень важно было одержать победу, забить голы. В первом тайме «Зенит» реализовал пенальти, но преимущества большого не ощущалось, приходилось нелегко. Игра поменялась, и соперник раскрылся только после того, как был забит второй мяч. Тогда уже у «Зенита» появились неплохие комбинации – стало больше свободных зон. Ну а после третьего мяча «Тосно» доигрывал встречу в расстроенном состоянии.

– Поговорим про гол Кокорина. Он подхватил мяч в центральном круге, накрутил троих соперников и ловко прокинул мяч мимо вратаря. Это уже девятый гол форварда в чемпионате. Кокорин обошел Федора Смолова и Промеса в бомбардирской гонке.

– Очень важную роль сыграло открывание Дзюбы в этой атаке. Кокорин пробросил себе мяч, набрал скорость. На такой скорости ему хватило одного движения, чтобы уйти от Дугалича. Казаев не стал фолить, сбивать, и Буйволов не стал трогать Кокорина. Игроки «Тосно» не смогли друг друга подстраховать – ведь они еще должны были держать в поле зрения Дзюбу.

– Получилось в стиле Месси, против которого Кокорин недавно играл в «Лужниках». Соприкоснулся с лучшим футболистом мира и научился такие проходы совершать?

– (Смеется) Думаю, такие параллели проводить не нужно. Все-таки Месси играет в совершенно другой футбол. Месси не выполняет такой объем работы, какой сейчас выполняет Кокорин. Аргентинец от нее освобожден, знает, какую ему позицию занимать, знает, когда нужно взорваться. По игре «Зенита» мы видим, что от оборонительной работы не освобожден никто. Все отрабатывают в обороне.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Рахимов Рашид
Комментарии (6)
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Патронташ
1511154090
Пора Кокорина на золотой мяч выдвигать...А откажутся ему его отдавать-отключим газ.
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SunRomeS
1511161208
Вот это сравнение))))))) Один с Другой планеты, а второй из...ай ладно, сравнил и сравнил
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OfaZavr
1511165619
ну да куда уж Месси до Коко))
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Поль
1511170103
нормальный он нападающий. только поздно вы--бываться бросил.
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Tostao
1511173131
В одной из басен Эзопа кошка укоряет львицу за то, что та рожает всего ... На что львица ей отвечает: «Да, но зато я рожаю льва!».
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Федорыч-НН
1511175824
Тоже мне, сравнение. Все равно, что Архитектора с грузчиком (или такелажником). Большой объем работы пусть выполняет тот, кому не дано МЫСЛИТЬ на поле и ИГРАТЬ в футбол.
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