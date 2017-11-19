Вернблум – о матче в Хабаровске: «Я бы сам никогда не пошeл на стадион в такую погоду»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выступление своей команды против «СКА-Хабаровск» (2:4).

«Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Это позитивный опыт для меня, но даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях!

Это был забавный опыт для нас, играли в 12 часов, когда должен быть день, а на улице вечер. Все чувства были смешанными. Но такой опыт полезен.

Я бы сам никогда не пошeл на стадион в такую погоду! Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди! Приятно, что они пришли. Нашим болельщикам большая благодарность, мы их видели и слышали», – приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА.