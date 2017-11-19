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  • Вернблум – о матче в Хабаровске: «Я бы сам никогда не пошeл на стадион в такую погоду»

Вернблум – о матче в Хабаровске: «Я бы сам никогда не пошeл на стадион в такую погоду»

19 ноября 2017, 17:10
6

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выступление своей команды против «СКА-Хабаровск» (2:4).

«Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Это позитивный опыт для меня, но даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях!

Это был забавный опыт для нас, играли в 12 часов, когда должен быть день, а на улице вечер. Все чувства были смешанными. Но такой опыт полезен.

Я бы сам никогда не пошeл на стадион в такую погоду! Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди! Приятно, что они пришли. Нашим болельщикам большая благодарность, мы их видели и слышали», – приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск
Комментарии (6)
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Тraumtanzеr
1511100893
Лучше играть в минус 20, чем с тобой, костолом недоделанный.
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DOCTOR PENALTY
1511100923
Но ведь пришёл же. И даже в футбол сыграл. И даже два гола забил !!!
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Mahone
1511101753
Идут при любой погоде!!!!!!!! И ты пошел бы на грандов посмотреть,кстати таких как ты,ты молодец
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insider_retro
1511101869
К сожалению, мужество игроков и болельщиков команд, несопоставимо с долбое.....ом чинарей-планёров РФС!..
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dok66
1511102268
Играете же не для себя , а для болельщиков . А раз зрители пришли , актеры должны играть при любом раскладе .
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subbotaspartak
1511104237
И это говорит швед? Бред.
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