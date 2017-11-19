Монтелла: «Я доволен игрой «Милана» в проигранном «Наполи» матче и настроен оптимистично»

Главный тренер итальянского «Милана» Винченцо Монтелла дал комментарий после матча 13 тура Серии А против «Наполи» (1:2). Специалист остался удовлетворен игрой красно-черных.

«Мы показали характер, поэтому я доволен игрой. Наше движение тоже улучшается. Мы заслуживали большего, чем ноль очков. «Наполи» получил от нас проблемы, пусть и моментов нами создано не очень много.

Турнирную ситуацию я пытаюсь изменить изо всех сил. Во мне есть оптимизм. Однако не знаю, почему», – сказал Монтелла в эфире Mediaset.

Миланцы в турнирной таблице идут на седьмом месте.