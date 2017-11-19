Усманову предложили купить «Андерлехт»

Российский предприниматель Алишер Усманов может приобрести акции бельгийского «Андерлехта». Слухи о поступившем предложении подтвердила пресс-служба олигарха.

«Господин Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба «Андерлехт», но никаких решений не было принято.

Господин Усманов остается постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба «Арсенал», – говорится в сообщении пресс-службы.

Усманов владеет 30 процентами акций «канониров».